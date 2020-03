LA LIGA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS, TRA INTRATTENIMENTI SOCIAL E MATCH VIRTUALI 

(di Marco Casalone) – L’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19 ha stravolto, oltre alle quotidiane abitudini della popolazione, anche la programmazione della maggior parte delle competizioni sportive mondiali, non risparmiando neppure i principali campionati di calcio.

Con i tifosi invitati a rimanere a casa e la mancanza di partite, i club della Liga (la massima serie calcistica spagnola) stanno pensando a nuove forme di intrattenimento online attraverso contenuti innovativi, sfide e altre iniziative virtuali pubblicate sui loro canali social.

Ad esempio, ha riscosso molto successo l’idea del Leganés, che sul proprio account Twitter ha raccontato una diretta immaginaria del match contro il Real Valladolid (in programma lo scorso 14 marzo e ovviamente non disputato), conclusasi con il fittizio successo per 2-1 della terza squadra di Madrid.

Quasi virale è invece diventata la sfida dei palleggi casalinghi con un rotolo di carta igienica; sono infatti migliaia i fan ad essersi cimentati in questa singolarissima gara e ad aver condiviso online i filmati dei loro tentativi, prontamente ripresi e pubblicati da diversi club sui loro canali social: in Spagna sono state l’UD Levante e l’Eibar le squadre più attive in questo contest, tanto da farvi partecipare anche alcuni tra i loro giocatori più rappresentativi.

Anche altre società hanno scelto i propri calciatori come protagonisti delle loro iniziative: è il caso delle due compagini basche dell’Athletic Club Bilbao, che ha organizzato una conferenza stampa online della sua stella Iñaki Williams aperta non solo ai giornalisti ma anche a tutti i tifosi, e del Deportivo Alaves, i cui calciatori attraverso un video hanno consigliato ai fan le loro serie TV preferite.

E per gli appassionati che risentono maggiormente della mancanza delle partite i club della Liga hanno pensato di organizzare incontri eSports e di trasmetterli in diretta sui propri account: è il caso del “Gran Derbi” sivigliano tra Real Betis e Sevilla FC, originariamente in programma all’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán lo scorso 15 marzo e poi tenutosi unicamente in forma virtuale con un match di FIFA 20 (il popolare videogioco calcistico) nel quale il player del Real Betis ha sconfitto il suo alter ego biancorosso in una sfida seguita in streaming da oltre 60 mila aficionados.

Sono inoltre stati organizzati veri e propri tornei: La Liga e Banco Santander (naming partner del campionato) hanno aderito all’iniziativa del famoso influencer spagnolo Ibai Llanos, una competizione di FIFA 20 riservata a calciatori della lega spagnola il cui montepremi sarà destinato all’acquisto di materiale sanitario ed ospedaliero, mentre sarà la sezione eSports del Celta Vigo a rappresentare la Spagna nel torneo internazionale “FIFA 20 Ultimate-Quaranteam Cup”, al quale parteciperanno club provenienti dal resto d’Europa, dagli Stati Uniti, dall’Australia e dal continente asiatico.