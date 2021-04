La Lega Pro lancia i Communication Day

Nell’ambito dello sviluppo del proprio Piano Strategico, Lega Pro ha rafforzato il percorso formativo dedicato ai club inaugurando un nuovo format, i Communication Day, momenti di confronto sull’evoluzione della comunicazione in ambito sportivo. Il primo appuntamento, organizzato oggi in digitale, ha visto la partecipazione delle leghe aderenti al Comitato 4.0, Lega Pallavolo Serie A, Lega Pallacanestro Serie A, Lega Nazionale Pallacanestro e Lega Pallavolo Serie A Femminile.

“Formazione e cultura sono elementi decisivi per la crescita e la competitività della Lega Pro” dichiara il presidente Francesco Ghirelli. “La pandemia ci sta insegnando che la digitalizzazione e la comunicazione insieme sono due leve strategiche su cui puntare, e sulle quali i nostri club stanno lavorando sodo”. “L’ambizione è trasformare i club della Lega Pro in imprese di calcio di alto profilo, da qui l’idea dei Communication Day, in cui ci si confronta con altri mondi sportivi per comprendere come affrontano le sfide della comunicazione” sostiene Marcel Vulpis, Vice Presidente della Lega Pro. “Sono particolarmente contenta che questo percorso di formazione sia stato avviato con il Comitato 4.0 che da luogo di rappresentanza dei bisogni presso il decisore, diventa una piattaforma che coniuga all’attività di public affairs anche quella di comunicazione” conclude Francesca Buttara, Responsabile Relazioni Istituzionali e Comunicazione Lega Pro.

Al Communication Day hanno partecipato Vero Volley Monza e Leo Shoes Modena (Lega Pallavolo Serie A), Aquila Basket Dolomiti Energia Trentino e Dinamo Banco di Sardegna Sassari (Lega Pallacanestro Serie A), Scaligera Basket Verona e Urania Basket Milano (Lega Nazionale Pallacanestro), Igor Volley Novara e Savino del Bene Scandicci (Lega Pallavolo Serie A Femminile).