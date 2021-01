La Lega calcio Serie A sbarca su TikTok

Lega Serie A ha lanciato il suo account ufficiale su “TikTok” (piattaforma che permette agli utenti di tutto il mondo di interagire attraverso la creazione di video brevi). L’obiettivo è attrarre un pubblico sempre più ampio a livello globale.

L’account proporrà contenuti speciali, giocate spettacolari, immagini di backstage, esultanze e challenge per far vivere a 360° il mondo della Lega Serie A e delle sue competizioni ai tifosi in ogni parte del mondo. La prima iniziativa del nuovo account ufficiale @seriea su TikTok, sarà una “challenge” che inviterà gli utenti a mostrare le loro esultanze per celebrare l’inizio di questa avventura attraverso l’hashtag #ciaoseriea.

Grazie a questo nuovo account, Lega Serie A accresce la propria presenza sui social che già conta più di 16 milioni di utenti in 5 lingue differenti (italiano, inglese, arabo, spagnolo e cinese).

“Continua, con il lancio dell’account ufficiale Lega Serie A su TikTok, il percorso di riposizionamento dei social media della Lega”, ha spiegato Luigi De Siervo, AD di Lega Serie A, cercando un dialogo sempre più diretto con le nuove generazioni. Attraverso TikTok ancora più tifosi potranno appassionarsi alle nostre competizioni, ai nostri campioni ed esprimere il proprio amore per il calcio, con un nuovo codice e registro proprio di una target audience tanto difficile da ingaggiare quanto rilevante per il nostro futuro”.

Il progetto sarà presente in più di 150 paesi, in 75 lingue e disponibile su iOS e Android.