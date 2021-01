Gravina (FIGC) figura nella lista di 9 candidati all’elezione per il rinnovo del Comitato Esecutivo UEFA

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina figura nella lista di 9 candidati all’elezione per il rinnovo del Comitato Esecutivo UEFA, in programma il prossimo 20 aprile a Montreux (SUI) nell’ambito del 45° Congresso Ordinario della confederazione calcistica continentale. L’elenco è stato ufficializzato stamani dalla UEFA che ha contestualmente informato le 55 federazioni associate.

Questi nominativi in corsa per la carica che avrà una durata di quattro anni; nella lista, oltre a Gravina e altre tre nuove candidature, figurano cinque membri in corsa per la rielezione:

Mehdi Bayat (Belgio – nuovo), Zbigniew Boniek (Polonia), Alexander Dyukov (Russia – nuovo), David Gill (Inghilterra), Gabriele Gravina (Italia – nuovo), Rainer Koch (Germania), Karl-Erik Nillson (Svezia), Just Spee (Paesi Bassi – nuovo), Servet Yardimci (Turchia).

Per tutti i candidati è stato riscontrato il requisito di eleggibilità a seguito dell’esame condotto dal UEFA Governance and Compliance Committee in relazione all’Art. 21.6 dello Statuto e all’Art. 4bis del Regolamento che regola l’implementazione degli Statuti UEFA.

Inoltre, entro la data limite di mercoledì 2 dicembre 2020, e in vista delle elezioni che, come già menzionato, avranno luogo a Montreux, la UEFA Adiministration ha accolto le seguenti candidature per l’elezione alla Vice-presidenza FIFA riservata alle quattro Home Union britanniche (Inghilterra, Scozia, Irlanda del Nord e Galles), nonché per i complessivi cinque Membri ordinari nel FIFA Council tra i quali figura Evelina Christillin che concorre per la riconferma quadriennale come rappresentante femminile.

Questo l’elenco:

Candidati Vice presidenza FIFA – British Unions

David Martin (Irlanda del Nord – nuovo), Michael Mulraney (Scozia – nuovo), Kieran O’Connor (Galles – nuovo).

Candidati Membro ordinario FIFA – Rappresentanza femminile

Evelina Christillin (Italia), Laura McAllister (Galles – nuovo)

Candidati Membri ordinari FIFA

Razvan Burleanu (Romania – nuovo), Georgios Koumas (Cipro), Peter Peters (Germania – nuovo), Dejan Savicevic (Montenegro).

I requisiti di eleggibilità per le candidature elencate saranno oggetto di ulteriore verifica da parte del FIFA Review Committee che provvederà a fornire un successivo riscontro.