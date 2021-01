Il Perth Glory FC rinnova con Macron per altre 4 stagioni

Il Perth Glory FC, club australiano di calcio che partecipa al massimo campionato nazionale, la Hyundai A-League, e Macron, brand leader internazionale nel settore del teamwear e sponsor dei viola-arancio, hanno annunciato il rinnovo dell’accordo di partnership tecnica per altre 4 stagioni.

Il rapporto tra Macron e Perth Glory Fc, iniziato nel 2013, grazie a questo rinnovo è destinato ad estendersi oltre un decennio, rendendolo uno dei più duraturi nella storia della Hyundai A-League.

Fondata a Bologna nel 1971, Macron è diventata uno dei principali player del mercato globale dell’abbigliamento sportivo, fornendo club calcistici di altissimo profilo tra cui Lazio, Sampdoria, Bologna, Stoke City, Nottingham Forest, Sporting Lisbona, AJ Auxerre, Deportivo La Coruna e Hajduk Split. Oltre al calcio, Macron è una importante realtà in molti altri sport, in particolare nel rugby dove occupa una posizione di brand leader a livello internazionale ‘vestendo’ nazionali come Galles, Scozia e Italia e numerosi e importanti club.

Tony Pignata, CEO del Perth Glory FC, è entusiasta che il rapporto già saldo del club con Macron sia destinato a continuare a lungo. “Questo è un annuncio davvero positivo per il Perth Glory. – ha dichiarato – Macron ha una comprovata esperienza nella produzione di abbigliamento tecnico elegante, innovativo e pratico che i nostri giocatori, tutto lo staff e i tifosi amano indossare e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Andrea Palilla (Macron Country Manager) e il suo team nel corso delle prossime quattro stagioni. Macron attribuisce il suo successo a una combinazione di duro lavoro e miglioramento costante e questa è una filosofia che, come squadra di calcio, condividiamo moltissimo”.

“Siamo orgogliosi di continuare, e per lungo tempo, il nostro rapporto di collaborazione con il Perth Glory FC. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Una partnership solida come quella con il club australiano nasce dall’ottimo rapporto che si instaura da entrambe le parti e consente di progettare e sviluppare nel lungo periodo, realizzando collezioni sempre più ricercate ed esclusive. Per noi il mercato australiano è molto importante e la nostra presenza si sta rafforzando sempre più grazie sia a nuovi accordi stretti con top club di altre discipline sportive, come il Port Adelaide e il Parramatta Eels, che alle conferme importanti e durature come quella con il Perth Glory”.

“Un accordo pluriennale come questo – ha aggiunto Andrea Palilla, Country Manager di Macron – è il frutto della sintonia che si è creata tra tutte le parti coinvolte e alla capacità di trasformare concretamente nel prodotto tecnico finale le esigenze dello staff e dei giocatori. Studio, sviluppo e design sono attività condivise che portano alla realizzazione di linee di abbigliamento sempre uniche ed esclusive. Alle competenze tecniche amiamo aggiungere la capacità di ‘cucire le emozioni’ e realizzare maglie che raccontino storia e identità di un club. Il riscontro avuto dai tifosi del Perth Glory è lo stimolo migliore per continuare in questa direzione”.