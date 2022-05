La Lazio si lega a Mizuno. Accordo del valore di 25 milioni di euro

(di Nicola Mandaglio) – S.S. Lazio e Mizuno hanno firmato un contratto quinquennale (2022-2027) da 5 milioni di euro a stagione, del valore di circa 25 milioni di euro. A partire dalla stagione 2022-2023, Mizuno sarà il fornitore di kit per la S.S. Lazio maschile e femminile, per le categorie giovanili e tutti i club associati alla scuola calcio.

La casa giapponese sarà quindi il nuovo partner tecnico andando a sostituire il marchio italiano Macron, che è stato per dieci anni con la S.S. Lazio.

Il materiale tecnico sarà distribuito dal sub-licenziatario del marchio Mizuno, Future Performance Sports (SG), e prodotto dai partner strategici Yehpattana-Tayeh e GenNex Apparel.

Di conseguenza, Mizuno farà il salto in Serie A con la SS Lazio. Il marchio giapponese è già presente in Serie B e C. Nel suo portafoglio italiano ci sono piccoli club come Cittadella, Cesena e Sudtirol.

Attualmente, Mizuno veste poche squadre al mondo, tra cui Portimonense, in Portogallo, Nagoya Grampus e Consadole Sapporo, in Giappone.

Oltre a offrire ai tifosi prodotti per club altamente tecnici e collezioni moderne e alla moda, Mizuno lavorerà a stretto contatto con la S.S. Lazio per massimizzare il valore promozionale e l’esposizione di questa partnership sui canali offline e online, mentre per la S.S. Lazio sarà un’occasione per continuare a guadagnare popolarità a livello internazionale.