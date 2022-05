Serie A: debutto nel metaverso per i fan del Medio Oriente e Nord Africa

(di Nicola Mandaglio9 – La Serie A questa domenica ha trasmesso per la prima volta una partita di calcio nel Metaverso, diventando il primo campionato di calcio ad attuare un’operazione del genere per cercare di valorizzare le nuove possibilità garantite dell’innovazione tecnologica ed espandersi oltre i soliti mercati.

In occasione di Milan – Fiorentina di questa domenica ed in esclusiva per Medio Oriente e Nord Africa, la partita si è potuta vedere all’interno della sala di Lega Serie A nel metaverso de ‘La Nemesi’.

Tutto questo grazie a TIM e alla collaborazione di ConsenSys e The Nemesis, come riportato dall’organizzazione stessa.

La Lega Serie A si presenta così come un pioniere di questa storica innovazione in cui gli sviluppi tecnologici aprono la strada a nuove e rivoluzionarie possibilità di trasmissione dove gli utenti hanno potuto interagire anche con le diverse funzioni presenti in sala durante il match.