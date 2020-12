LA JUVENTUS LANCIA SU TWITCH IL SUO CANALE CON UN CONCORSO DEDICATO AI SUOI TIFOSI

Twitch ha annunciato oggi il lancio del canale ufficiale della Juventus FC. In occasione del debutto con i bianconeri nasce “Pitch for Twitch“: un contest rivolto ai tifosi, che si affronteranno in una serie di prove a eliminazione diretta, dai quiz ai commenti delle partite, fino a un vero e proprio dibattito e il vincitore avrà l’opportunità di presentare da protagonista una puntata di un nuovo format sul canale Twitch della Juventus.

Con più di 2 milioni di persone che interagiscono dal vivo in ogni momento e una community formata da una media di 26,5 milioni di spettatori al giorno, Twitch darà la possibilità al club bianconero di raggiungere un pubblico ancora più ampio, intrattenendolo grazie a tutti i contenuti che saranno trasmessi sul suo canale.

Dopo il recente arrivo del Milan, dell’accordo con la Liga spagnola e dei già consolidati canali di club come Real Madrid, Arsenal e PSG, Twitch si conferma partner di livello per lo sport e il calcio, offrendo l’opportunità di raggiungere i propri tifosi in modo unico ed esclusivo.