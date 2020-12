Ligue1, c’è la data per chiudere con Mediapro: i diritti tv passano a Canal+ e BeInSports

(di Marco d’Avenia) – La “telenovela” diritti tv in Francia sta per concludersi. La data prevista per la fine delle ostilità fra Mediapro e LFP (la Lega calcio francese) è il 18 dicembre, giorno entro il quale dovrebbero interrompersi i rapporti commerciali con l’attuale broadcaster. Intanto “Canal+” e “BeIn Sports” avrebbero già formulato l’offerta per acquisire i diritti di Ligue1 e Ligue2.

La settimana decisiva, afferma l’emittente radiofonica “RMC Sports“, potrebbe essere questa dunque. La LFP a questo punto aprirebbe sin da subito un dialogo con “Canal+” e “BeIn Sports”. Mentre non sarebbero previste al momento liti giudiziarie nei confronti di “Mediapro”, con la lega che potrebbe estromettere gruppo audiovisivo iberico senza colpo ferire.

La diatriba per i diritti tv è esplosa quando l’azienda con sede a Barcellona si è rifiutata di versare anche la rata di dicembre, aggiungendo così 152,2 milioni di euro a quelli non pagati nella tranche di ottobre (172,3 milioni di euro). Da allora, afferma “Radio RMC Sports”, negli uffici di “Canal+” e “BeIn Sports” già si preparava l’offerta per subentrare a “Mediapro“.

Offerta che ammonterebbe a 650 milioni, come afferma il portale francese “Sport.fr“, e che vede uniti appunto “Canal+” e “BeIn Sports”, spesso rivali ma in questo caso decisi ad aggiudicarsi in coppia il pacchetto dei diritti di trasmissione. Con la cessazione dei rapporti con “Mediapro” dovrebbe anche essere soppresso il canale “Téléfoot“. Creata proprio da “Mediapro” il 17 agosto scorso per supportare la messa in onda delle partite di Ligue1, l’emittente televisiva potrebbe chiudere il 24 dicembre.