La FISE consegna l’area giochi nella zona verde di Piazza Capranica Prenestina-Frazione Vivaro

Inaugurata, nelle ultime ore, l’area giochi realizzata dalla Federazione Italiana Sport Equestri e dedicata ai più piccoli, nella zona verde di Piazza Capranica Prenestina – Frazione Vivaro. A procedere all’inaugurazione sono stati Simone Perillo, Segretario Generale FISE insieme a Ottavio Atripaldi, Vice Sindaco del Comune di Rocca di Papa. Insiema a loro anche Mauro Checcoli, past President FISE e doppio oro olimpico nel Completo ai Giochi di Tokyo 1964 e Deodato Cianfanelli, Direttore del Centro Equestre Federale “Ranieri di Campello”.

L’intervento completa, a meno di un anno dall’organizzazione dei Mondiali FEI 2022 di Concorso Completo e Attacchi, un impegno della Federazione nei confronti della cittadinanza, a ulteriore riprova dei benefici che grandi eventi sportivi possono portare ai territori che li ospitano. Grazie anche al sostegno delle istituzioni, Ministero dello Sport, Ministero del Turismo e Regione Lazio, infatti, importanti risorse sono state investite, non solo nell’organizzazione dell’evento sportivo, ma anche nello sviluppo di infrastrutture che porteranno benefici di lunga durata all’area interessata.

“Sono particolarmente felice di poter essere qui oggi – ha commentato il Segretario Generale FISE, Simone Perillo – perché con questa inaugurazione si conferma la straordinaria sinergia fra sport e sviluppo del territorio. Il rilancio dell’Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro come Centro Equestre Federale, oltre ad aver permesso la realizzazione dei Mondiali 2022 (in allegato QUI una scheda che illustra in modo sintetico i dati più significativi dell’evento) e altri interventi sul territorio, dalla realizzazione di rotatorie alla piantumazione di nuove querce, consentirà, grazie anche all’importante collaborazione con il Comune di Rocca di Papa, di aggiungere un ulteriore elemento di attrattività quale il turismo sportivo a beneficio di un territorio, l’area dei castelli Romani, che già vanta straordinarie eccellenze paesaggistiche, culturali ed eno-gastronomiche a sostegno dell’economia locale.

L’appuntamento di oggi è anche significativo, come buon auspicio, in vista degli imminenti Campionati Europei FEI di Salto Ostacoli, che si svolgeranno a Milano, presso l’Ippodromo SNAI San Siro, dal 30 agosto al 3 settembre 2023 e che saranno sostenuti anche in questa occasione dal Ministero dello Sport e dal Ministero del Turismo. Segno di una collaudata ed importante collaborazione istituzionale”. (fonte: FISE)

Interessante anche l’analisi dell’impatto economico sul territorio condotto dalla Federazione internazionale equestre e reso noto attraverso questo documento-link: https://www.fise.it/images/AAANEWS2016/2023/DOCUMENTI_/bilancio_impatto_WCH_2022_-_sintetico.pdf

(Nelle foto © Massimo Argenziano: sopra- da sx Checcoli, Cianfanelli, Atripaldi, Perillo; sotto Cianfanelli e Perillo – courtesy of www.fise.it)