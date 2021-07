La cinese Geekvape nuovo partner del Paris Saint-Germain

(di Guido Paolo De Felice) – In una estate ricca di importanti colpi di mercato, il Paris Saint-Germain continua la propria crescita commerciale stringendo nuovi importanti accordi di sponsorizzazione, segno sempre più evidente di come il marchio del club parigino stia progressivamente acquisendo importanza nel panorama calcistico mondiale.

Dopo il recente accordo con AutoHero, la società del presidente Nasser Al-Khelaifi ha annunciato una innovativa partnership con Geekvape, azienda con sede in Cina, diventando la prima squadra di calcio a collaborare con un marchio di vaporizzatori.

L’accordo, che per ora avrà una durata annuale, prenderà il via con l’inizio della stagione 2021/22 e vedrà il PSG lavorare con Geekvape su una serie di iniziative, tra cui campagne televisive e prodotti in co-branding nei paesi autorizzati.

Geekvape, fondata nel 2015, è un’azienda tecnologica innovativa con sede a Shenzhen, in Cina, la cui missione è fornire ai propri clienti un’esperienza di vita creativa e un’esperienza di prodotto affidabile. Già da molto tempo, Geekvape ha dimostrato di essere in grado di creare e pensare costantemente in modo diverso, con l’obiettivo finale di avere un impatto positivo sulla società.

“Geekvape ha sempre perseguito un concetto di marchio di ‘Love of Life’ e la costruzione di un’eccellente esperienza di vita, mentre il Paris Saint-Germain è noto per il suo stile particolarmente elegante di giocare a calcio“, ha affermato Allen Yang, CEO di Geekvape Technology. “Nei rispettivi settori, Geekvape e il Paris Saint-Germain condividono la stessa passione per l’eccellenza e l’eleganza. E sulla base di questa idea comune, ci siamo riuniti oggi. A sei anni dalla sua creazione, Geekvape è cresciuta fino a diventare un marchio internazionale che serve milioni di utenti in tutto il mondo. La partnership con il Paris Saint-Germain è un passo essenziale nell’aggiornamento strategico del nostro marchio e, allo stesso tempo, attirerà più utenti per condividere l’energia positiva portata dal calcio attraverso la magia calcistica del Paris Saint-Germain“.

Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer del Paris Saint-Germain, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Geekvape nella famiglia Paris Saint-Germain. Geekvape è un marchio cinese innovativo con ambizioni di crescita mondiali. Entrambi condividiamo la stessa determinazione nel creare un connubio tra eccellenza ed eleganza. Non vediamo l’ora di lavorare insieme per sviluppare campagne creative“.