Maglia total black per il Club Deportivo Castellòn

A pochi giorni dall’annuncio della partnership tra Club Deportivo Castellón, club spagnolo che milita nella Primera División RFEF Castellon, e Macron, the Hero company, è stata svelata la nuova maglia “Third” che la squadra albinegra indosserà nel corso della prossima stagione agonistica.

La “Third” è total black con collo a V. La terza maglia è caratterizzata da un design molto elegante con una serie di righe verticali sottili, in grafica embossata che vanno a formare delle bande, tono su tono, che si alternano al nero della maglia. Il backneck è personalizzato con i colori e il logo del club. Sul petto, a destra, in stampa siliconata e in bianco, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, sempre in silicone e in colori negativi per risaltare sul fondo nero, lo stemma del CD Castellon.

Il kit è completato da pantaloncini neri con coulisse bianche e calzettoni neri che riportano il Macron Hero sul davanti e dietro lo stemma sociale.