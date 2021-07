Il Tottenham Hotspur estende la sponsorizzazione con Kumho Tyre

(di Guido Paolo De Felice) – In un’estate molto movimentata come quella che sta attraversando il Tottenham Hotspur, tra voci di mercato che riguardano la propria stella Harry Kane, e i nuovi ingressi in dirigenza, con l’arrivo dalla Juventus di Fabio Paratici, cresce costantemente l’appeal commerciale del club londinese.

Lungo questo solco, infatti, è stata annunciata un’estensione a lungo termine dell’accordo con il marchio di pneumatici coreano Kumho Tyre. Il nuovo accordo, mediato da Catalina and Partners (C&P), è la continuazione di una partnership iniziata nel 2016 e rinnovata per tre anni dal 2018/19 al 2020-21.

In qualità di partner ufficiale per gli pneumatici del Tottenham, la Kumho Tyre continuerà ad avere una presenza di spicco nel sistema pubblicitario a LED dello stadio di casa del club, il New White Hart Lane, avente una capienza da 62.850 posti, per proseguire la crescita della brand awareness dell’azienda coreana presso i tifosi degli Spurs.

Kumho continuerà anche a presentare il programma delle giovani mascotte che accompagneranno i giocatori in campo durante i matchday del club, che è stato sostituito con un’offerta digitale, rivolta specialmente ai tifosi più giovani, durante il periodo della pandemia di Covid-19 che ha visto l’impossibilità di far partecipare il pubblico alle partite dal vivo.

Inoltre, il Tottenham supporterà anche i programmi di responsabilità sociale aziendale di Kumho creando contenuti relativi ai giocatori incentrati sulla sicurezza degli pneumatici, nonché altre campagne digitali co-create per stimolare il coinvolgimento dei tifosi.

Commentando l’accordo, Todd Kline, chief commercial officer del Tottenham, ha dichiarato: “Abbiamo costruito un fantastico rapporto con Kumho Tyre negli ultimi cinque anni. Non vediamo l’ora di continuare a contribuire a elevare il marchio e il business di Kumho Tire attraverso la nostra crescente base di tifosi in tutto il mondo con una serie di entusiasmanti collaborazioni“.

Tony Gang-seung Lee, vicepresidente senior del marketing globale di Kumho Tyre, ha aggiunto: “Utilizzeremo il prolungamento di questa partnership per migliorare l’awareness del nostro marchio nei mercati globali, incluso il Regno Unito, e concentreremo tutti i nostri sforzi per trasformare la nostra attività in un marchio premium, globalmente riconoscibile.”

L’azienda coreana di pneumatici, inoltre, ha nel proprio portafogli di collaborazioni anche accordi di sponsorizzazione con il club della Bundesliga Bayer 04 Leverkusen e con il massimo campionato di pallacanestro statunitense, la National Basketball Association (NBA).