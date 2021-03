KPN GARANTISCE I DIRITTI DI DENOMINAZIONE DELLA eDIVISE

(di Lorenzo Di Nubila) – eDivise, la competizione ufficiale di eSports della Fifa gestita da Eredivisie CV e DreamHack Sports Games, ha esteso il suo accordo con DPN per includere i diritti di denominazione.

L’accordo pluriennale vedrà ora il campionato ribattezzato KPN eDivise. La telecomunicazione olandese KPN, che funge da sponsor principale di Eredivise, il massimo campionato di calcio olandese, è diventata sponsor di eDivise alla fine dello scorso anno.

Il campionato di KPN eDivise avrà un premio pari a 50mila euro. La scorsa stagione ha registrato un record di spettatori per l’evento, con eDivise che ha ottenuto il tempo di visualizzazione medio più alto per il suo finale.

La eDivise ha anche accordi di partnership con FBTO e H&M. In riferimento a ciò, Mark Versteegen, Director of Sponsoring KPN, ha dichiarato: ” Negli ultimi mesi KPN è diventato un partner ufficiale di eDivise, organizzato da Eredivise CV e DreamHack Sports Games e ha anche firmato come partner di lancio E_Oranje, l’iniziativa eSports della Federcalcio olandese. Con queste due partnership, ampliamo le nostre attività esistenti nel calcio olandese e allo stesso tempo raggiungiamo una parte enorme dei calciatori olandesi. Ora che l’eDivise diventa KPN eDivise siamo ancora più presenti nel settore dei giochi in rapida crescita. Gli eSport sono una delle comunità sportive in più rapida crescita al mondo”.