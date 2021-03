PARTNERSHIP BIENNALE TRA FIGC E ROSSINI

(di Lorenzo Di Nubila) – Rossini, azienda di rilievo attiva da oltre 50 anni su tutto il territorio nazionale nella produzione di abbigliamento da lavoro, DPI e specifico per il mondo Ho.re.Ca, apre le porte ad una collaborazione che la porta ad affiancare il brand simbolo di coesione per il Paese intero: i team delle Nazionali Italiane. , azienda di rilievo attiva dasu tutto il territorio nazionale nella produzione di abbigliamento da lavoro, DPI e specifico per il mondo, apre le porte ad una collaborazione che la porta ad affiancare il brand simbolo di coesione per il Paese intero: i team delle Nazionali Italiane.

L’azienda Rossini, fino ai Mondiali 2022, sarà al fianco della FIGC e delle Nazionali italiane di calcio maschili, femminili, giovanili, futsal e beach soccer come Technical Supplier.

L’azienda bergamasca, così, si appresta ad una nuova fase: in un periodo incerto, ancora preda delle insicurezze, la collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio è uno stimolo ulteriore di resilienza e volontà di reagire che mette in campo ancora una volta, spirito di gruppo, passione e coraggio.

Marco Rossini, CEO e Presidente di Rossini, ha spiegato i dettagli dell’accordo: “Siamo davvero orgogliosi di annunciare la collaborazione con FIGC, una realtà di fama internazionale emblema di valori sportivi e umani. Da sempre la Nazionale Italiana di calcio unisce persone di ogni età nel tifo e nella passione per la maglia azzurra, un collante in grado di conquistare tutti lungo l’Italia. E non è un caso che succeda nel 2021: dopo un 2020 che ha visto il mondo intero in difficoltà a causa della pandemia e un futuro ancora incerto, scendere in campo a fianco delle nazionali ha per noi un valore ancora più simbolico, di comunanza e spirito resiliente, di valori positivi e di amore per il nostro Paese, che può e deve farcela, sempre“.