Kaspersky taglia il traguardo del 10° anno con la scuderia Ferrari

La società di sicurezza informatica taglia il traguardo del decimo anniversario con la scuderia Ferrari (oggi tutti gli endpoint della “Rossa” di Maranello sono protetti da Kaspersky).

“Siamo entrati a far parte del team Formula Uno dieci anni fa e da allora siamo riusciti a costruire una partnership forte e collaudata con Ferrari. Anche se lavoriamo in settori molto diversi siamo uniti dagli stessi valori: la leadership tecnologica, la passione per l’innovazione e il costante impegno a migliorare in tutto ciò che facciamo”, afferma Eugene Kaspersky, CEO di Kaspersky.

“I sistemi informatici della Formula Uno come quelli per la simulazione e per la misurazione delle prestazioni delle auto, sono piuttosto avanzati e impiegano diverse tecnologie tra cui l’elaborazione ad alte prestazioni e software sviluppato internamente. La natura specifica delle applicazioni richiede una soluzione di sicurezza personalizzata in grado di proteggere i nostri dati. Kaspersky ha aiutato Ferrari a rispondere alle nostre esigenze e alle minacce in continua evoluzione creando prodotti innovativi e con elevate prestazioni”, ha dichiarato Alessandro Sala, Head of IT, Security and Compliance di Ferrari.

Kaspersky fornisce a Ferrari una protezione per diversi livelli di sicurezza: dalla protezione tradizionale degli endpoint, ai test di penetrazione, fino all’assessment delle vulnerabilità e alla threat intelligence, così come la scansione on-demand con un impatto minimo sulle prestazioni.

Per celebrare un traguardo così importante come quello di 10 anni di partnership con Ferrari, Kaspersky ha lanciato una campagna di comunicazione dedicata e incentrata sui valori condivisi da entrambi i brand. Con questo progetto speciale l’azienda intende incoraggiare le persone a conoscere l’energia che il motorsport è in grado di trasmettere ed esplorare il mondo della sicurezza digitale, in modo che tutti possano godere appieno delle opportunità offerte dalla tecnologia.

“Come azienda leader mondiale nel settore della sicurezza informatica, condividiamo molti valori con la Scuderia Ferrari tra cui l’eccellenza, la passione e il lavoro di squadra. Questi valori sono alla base della nostra lunga e proficua collaborazione e verranno consolidati durante la nostra nuova campagna”, ha dichiarato Andrew Winton, Vice President, Marketing di Kaspersky.

“La nostra mission è quella di costruire un mondo più sicuro consentendo alle persone di poter sfruttare tutte le opportunità offerte dalla tecnologia. Lavorare con Ferrari da 10 anni e proteggere i dati dell’azienda ci ha aiutato a capire l’importanza della velocità e di rispondere rapidamente alle sfide. Abbiamo imparato che l’eccellenza significa non scendere mai a compromessi, che la passione è il desiderio di far parte di qualcosa di speciale e che il lavoro di squadra è fatto di persone straordinarie che fanno cose fenomenali. Questi valori incarnano lo spirito di questa partnership di lunga data tra Kaspersky e Ferrari” – ha aggiunto Andrew Winton.