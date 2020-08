Parte con il piede sbagliato la Ligue1. Positivi al Covid tra i giocatori dell’OM

Olympique Marsiglia-Saint Etienne doveva aprire la nuova stagione della Ligue1, la Serie A transalpina. Nella realtà sarà rinviata a causa di 4 giocatori positivi al Covid-19 proprio fra i padroni di casa. A dare la notizia è stata la radio RMC-Sport.

I problemi non sono però solo per questo match di calcio. Almeno una trentina di calciatori avrebbero contratto il Coronavirus e il campionato riparte il prossimo venerdì. Le regole della Lega d’oltralpe prevedono che ci sia il rinvio di un match se 4 o più giocatori di una squadra dovessero risultare positivi. Quanto sta succedendo in Francia dovrebbe far riflettere anche i dirigenti della massima serie tricolore, che ripartirà il prossimo 19 settembre.