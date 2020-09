Joma presenta la collezione ufficiale della Nazionale Spagnola di Futsal

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) e il brand sportivo Joma hanno annunciato nei mesi scorsi il nuovo accordo di sponsorizzazione tecnica e di licenza sul marchio a livello Mondiale per il Futsal. Grazie a questo accordo Joma sarà lo sponsor tecnico ufficiale di tutto il futsal spagnolo.

Joma si occuperà quindi di vestire le selezioni nazionali maschili e femminili di futsal di ogni categoria e sarà anche sponsor ufficiale di tutte le competizioni della RFEF in questa disciplina, incluse pertanto la Coppa del Re e la Supercoppa femminile.

I capi di Joma sono riconosciuti per la loro qualità e l’elevato livello tecnologico. Per realizzare questa nuova collezione della Selezione Spagnola di Futsal sono stati applicati tutti gli standard qualitativi previsti da Joma, sia per quanto riguarda le maglie da gioco dei calciatori, che per le maglie destinate alla vendita.

Le maglie sono prodotte in poliestere Jacquard, che si caratterizza per la sua traspirabilità e resistenza. Si tratta inoltre di un tessuto altamente traspirante, in grado di far sì che il corpo dell’atleta resti sempre asciutto.

La prima maglia è caratterizzata dalla presenza del Micromesh nella parte laterale. Si tratta di un dettaglio studiato dal Dipartimento d’Innovazione Ricerca e Sviluppo di Joma Sport che facilita l’afflusso di aria consentendo al corpo del giocatore di rimanere sempre asciutto.

Per quanto riguarda i dettagli grafici, nella prima maglia è presente una sublimazione di colore giallo fluo collocata nella parte posteriore e questo rappresenta la grande novità delle divise della Nazionale Spagnola di Futsal.

La J è stata realizzata utilizzando la tecnologia “Sil 3Design”, evitando così cuciture e possibili attriti sulla pelle, mentre il logo della Spagna è un’etichetta di tessuto cucita, sopra la quale sono state ricamate le 2 stelle.

I colori sono quelli distintivi della Spagna, con la novità relativa al giallo, che sulle nuove maglie gioco è inserito in un tono fluor, invece che nel giallo classico, così da apportare un tocco di modernità e maggior stile sportivo.