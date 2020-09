Tradizione nelle maglie Macron dell’Edinburgh Rugby

Edinburgh Rugby, storico club scozzese il cui anno di fondazione risale al 1872, Macron, azienda leader internazionale nel settore del teamwear e sponsor tecnico degli “Edinburgh Rugby”, hanno svelato le nuove maglie “Home” e “Away” per la prossima stagione 2020-2021.

La nuova “Home” ha il collo a polo ed è blu navy. Sui fianchi è presente, in arancione bruciato, una grafica in stampa sublimatica con effetto chevron che segue la forma dello stemma. Il backneck è personalizzato con etichetta su sfondo blu con banda arancione e due righe bianche e il logo della squadra scozzese con il profilo delle tre torri del Castello di Edimburgo. Sul colletto, nella parte posteriore, è presente una riga arancione tra due righe bianche. Sempre nella parte posteriore, sul fondo maglia, in grafica embossata, c’è la scritta EST 1872. Sul petto, a destra, in bianco il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore il logo dell’Edinburgh Rugby. Gli shorts sono blu navy e sui fianchi hanno la stessa grafica presente sui fianchi della maglia; i calzettoni sono blu navy con bordo superiore con bande arancioni, bianche e blu.

La versione “Away” è bianca sempre con collo a polo con bordo interno ed esterno in blu navy con banda arancione. Lo stesso abbinamento di colore si ripropone in verticale sulle maniche. Il backneck è personalizzato come nella versione Home. Il kit ‘da trasferta’ è caratterizzato da una grafica in stampa sublimatica che inizia dal fondo sul fronte maglia, tono su tono, che sfuma in trasparenza arrivando al petto. Nella parte posteriore della maglia, sul fondo, in grafica embossata, la scritta EST 1872. Sul petto in blu il Macron Hero e il logo del club di Edinburgo. Gli shorts sono bianchi con bande in blu navy sui fianchi. I calzettoni sono arancioni con bordo superiore bianco impreziosito da due righe orizzontali bianche più fini e una in blu navy.