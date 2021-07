JOMA E TORINO FC PRESENTANO LE NUOVE MAGLIE DELLA STAGIONE 2021/22

Il Torino FC e Joma, sponsor tecnico ufficiale, presentano le nuove divise dei granata per la stagione sportiva 2021/2022.

Per realizzare questa nuova collezione sono stati applicati tutti gli standard qualitativi previsti da Joma sia per quanto riguarda le maglie da gioco, sia per le maglie destinate alla vendita, identiche a quelle fornite alla squadra. L’evoluzione di Joma consiste nel progettare e produrre il proprio materiale sportivo adottando le più moderne tecnologie, migliorando costantemente il comfort dei giocatori.

Joma applica a tutti i tessuti un ulteriore finissaggio allo scopo di massimizzare la traspirazione, il MICROMESH SYSTEM. Questa particolarità, studiata dal Dipartimento d’Innovazione Ricerca e Sviluppo di Joma Sport, facilita l’afflusso di aria consentendo al corpo di rimanere sempre asciutto e ad una temperatura costante, favorendo così le prestazioni tecniche degli atleti e la massima libertà di movimento. Le cuciture sono di tipo FLATLOCK piatte, così da evitare possibili attriti sulla pelle.

La prima maglia “granata” è concepita in un nuovo fitting, che favorisce una maggior aderenza al corpo ed è realizzata in uno stile retrò, con un chiaro richiamo al passato. La nuova maglia si contraddistingue inoltre per la particolare lavorazione del tessuto: si tratta di uno jacquard totalmente custom, in cui il toro rampante del logo ufficiale e l’anno di fondazione del club trovano spazio nella trama del tessuto. All’interno del colletto è presente la dicitura “GRANATA È UNA SECONDA PELLE”.

La maglia da trasferta BIANCA è un omaggio allo storico gemellaggio che dal 1949 lega il club granata alla squadra argentina del River Plate. Un’eterna amicizia sottolineata proprio nei dettagli di questa seconda divisa: la scritta ETERNA AMISTAD, inserita con tecnica embossed nella banda diagonale, caratteristica della maglia del River Plate e il testo “ETERNA AMICIZIA Torino, 26 maggio 1949 ETERNA AMISTAD” presente nella parte interna del colletto, celebrano il legame nato in occasione della partita amichevole a scopo di beneficienza che il Torino Simbolo e il River Plate giocarono per ricordare gli Invincibili del Grande Torino.

Dalla stagione 2019/’20 anche il TORINO FC fa parte dello JOMATEAM, l’insieme delle squadre professionistiche, oltre 300 in tutto il mondo, di cui Joma è sponsor tecnico ufficiale. Grazie a queste partnership Joma può vantare la presenza del brand in tutti i principali campionati di calcio, in tutte le competizioni internazionali e nel prossimo Campionato del Mondo del 2022.