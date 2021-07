ACERBIS–US CREMONESE (SERIE B): PRESENTATE LE NUOVE MAGLIE DELLA SQUADRA

Acerbis, sponsor tecnico ufficiale dell’US Cremonese, è entusiasta di presentare in anteprima, insieme alla squadra di calcio italiana, le nuovissime maglie che i calciatori indosseranno nella prossima stagione 2021-2022 del Campionato di Serie B.

Le nuove maglie della Cremonese, ideata e realizzata da Acerbis, presentano un collo in costina di colore grigio e sono interamente realizzate in interlock 100%, con inserti di aerazione sottomanica/fianco in mesh tridimensionale 100%.

Tra le novità, per quanto riguarda la divisa Home, rientra l’effetto grafico di sfumatura tono su tono sulle strisce rosse, mentre la divisa Away presenta un pannello frontale in tinta unita tono su tono con disegno astratto.

Tra i dettagli spiccano il patch Cremonese in silicone sul petto e il transfer tridimensionale Acerbis su maniche e petto di colore bianco sulla maglia Home e nero sulla maglia Away.