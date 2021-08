Jesolo Turismo nuovo Premium Sponsor del Venezia calcio per il ritorno in Serie A

Jesolo Turismo sarà il nuovo “Premium Sponsor” del Venezia Calcio, promosso quest’anno in Serie A (stagione 2021/22).

«Promuovere la nostra città attraverso un veicolo come lo sport – ha dichiarato ai media, durante la conferenza stampa ufficiale il presidente di Jesolo Turismo, Alessio Bacchin “e, in particolare, attraverso uno degli sport più amati e seguiti al mondo, è la modalità più vicina allo spirito di Jesolo Turismo che, oltre alla gestione delle proprie attività, ha come obiettivo primario promuovere la città di Jesolo e tutto il suo territorio. Siamo onorati di poter ospitare la squadra del Venezia Calcio, che quest’anno tornerà a calcare i campi in serie A».

Precedentemente “Jesolo Turismo” ha già investito nello sport: a supporto del volley, basket e atletica leggera. Per il brand promo turistico sicuramente una grande vetrina sui mercati internazionali. La Serie A, nel mondo, conta più di 376,7 milioni di spettatori, con una presenza molto forte in Europa (95.200.00), America del Nord (21.300.000) e soprattutto in Asia (170.300.000). Dal punto di vista del club lagunare sui social la pagina @Veneziafc sviluppa 83.500 follower su Instagram e 62.500 su Facebook. Su Twitter Venezia FC ha due account, il primo in italiano (con 18.500 follower) e il secondo in inglese (con 10.500 follower).