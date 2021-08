BITMEX DIVENTA IL PRIMO SLEEVE PARTNER DI AC MILAN

AC Milan e BitMEX, una delle principali piattaforme di crypto derivati al mondo, sono lieti di annunciare una partnership pluriennale che vede BitMEX diventare il primo” Official Sleeve Partner” e “Official Cryptocurrency Trading Partner” dei rossoneri.

Nell’ambito della partnership, il brand BitMEX sarà visibile sulla manica della divisa ufficiale della squadra maschile e femminile in tutte le competizioni, inclusa la UEFA Champions League, e sulla manica della squadra di eSports rossonera, AQM, segnando un’altra prima assoluta per il Club.

La partnership con AC Milan segna il debutto di BitMEX nel mondo del calcio e eSports. BitMEX è un brand iconico che opera nel settore delle cryptovalute, meglio conosciuto per aver inventato il Perpetual Swap, il crypto derivato più scambiato di tutti i tempi. BitMEX ha un ambizioso piano di sviluppo oltre i derivati che punta ad offrire un’ampia gamma di prodotti e servizi di criptovalute.

Se da un lato AC Milan rappresenta una squadra di calcio iconica con una solida reputazione e con una forte capacità di reinterpretarsi per un pubblico sempre più moderno e internazionale, dall’altro BitMEX punta a rimodellare il moderno sistema finanziario digitale per farlo diventare più inclusivo e abilitante. I due brand si focalizzeranno su innovazione, progresso e inclusione, i pilastri portanti di questa partnership.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a BitMEX nella famiglia rossonera come Principal Partner e, per la prima volta in assoluto, come sleeve sponsor della squadra maschile e femminile e di AQM, la nostra squadra eSports. La nostra maglia rossonera non è solo qualcosa che i nostri giocatori indossano in campo, rappresenta chi siamo e incarna la passione degli oltre 500 milioni di tifosi del Milan in tutto il mondo. Questa è davvero una partnership entusiasmante e l’inizio di un grande viaggio sia per i due brand che per i nostri tifosi”.

Alexander Höptner, CEO di BitMEX, ha commentato: “La nostra partnership con AC Milan simboleggia un nuovo entusiasmante capitolo per BitMEX nel percorso intrapreso per aumentare significativamente la brand awareness ed espandere la conoscenza del mondo delle criptovalute. AC Milan oggi è una delle squadre di calcio più progressiste al mondo e, oltre alla sua iconica storia calcistica, vanta un reach e un engagement straordinari con i tifosi di tutto il mondo. Fin dai primi incontri con il Club ci siamo sentiti a casa e non vediamo l’ora di iniziare a interagire con la famiglia rossonera globale”.

La collaborazione tra AC Milan e BitMEX offrirà alla fanbase internazionale rossonera accesso al sempre più popolare mondo delle criptovalute, anche con offerte esclusive per i tifosi rossoneri registrati, attraverso un brand affidabile, consentendo anche a BitMEX di espandere l’alfabetizzazione finanziaria digitale. Anche gli utenti BitMEX e i partner commerciali otterranno accesso esclusivo all’iconico brand AC Milan attraverso esperienze uniche.

Il logo BitMEX farà il suo debutto sulla maglia del club il 23 agosto, quando il Milan affronterà la Sampdoria a Genova nella prima giornata della Serie A 2021/22. Il logo farà poi il suo esordio a San Siro davanti ai tifosi rossoneri nella seconda giornata di Serie A di fine agosto contro il Cagliari.