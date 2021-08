Macron presenta le nuove divise dei fischietti UEFA

L’eco della finale di Euro 2020 allo stadio di Wembley risuona ancora insieme al fischio finale di Bjorn Kuipers, arbitro olandese, che ha sancito il trionfo dell’Italia. Una serata magica alla quale Macron è orgogliosa di aver partecipato come sponsor tecnico degli arbitri UEFA. Un mese è passato e già l’attenzione è rivolta alla imminente stagione delle Coppe Europee e gli arbitri UEFA sono pronti a scendere in campo con le nuove divise e l’abbigliamento tecnico realizzato da Macron, leader internazionale nel settore del teamwear e “Official UEFA Referee Match Kit Supplier”.

Le nuove maglie faranno il loro esordio al Windsor Park Belfast, in occasione della finale di Supercoppa Europea tra Chelsea e Villareal. Saranno maglie che avranno “un colore in più”, un colore che non sarà indossato ma che le caratterizzerà tutte: il ‘green’ della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. Le nuove maglie degli arbitri UEFA sono state infatti realizzate con tessuto Eco-Softlock, poliestere 100% proveniente da plastica riciclata e certificato dal Global Recycled Standard. Il poliestere riciclato in PET ha il vantaggio di richiedere meno energia durante la catena di produzione.

Maglie che con i loro colori rappresentano una naturale liaison tra tutti i Paesi che prendono parte alle competizioni europee per club e per Nazioni. Colori che uniscono ed esaltano lo spirito del gioco, il rispetto delle regole e la passione per il gioco del calcio.

I nuovi kit realizzati appositamente per gli arbitri UEFA sono in quattro tonalità di colore: nero, giallo, azzurro fluo e rosso (quest’ultimo sostituisce il rosa fluo della precedente collezione). La caratteristica grafica di questa nuova collezione è data dalle bande verticali, tono su tono, composte da fini righe in rilievo che sono intervallate dal logo UEFA.