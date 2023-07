La FIPE scommette sul progetto Stenathlon

Le ASD/SSD per essere qualificate come Sthenathlon Point, dovranno essere in possesso dei seguenti criteri/requisiti: – Affiliazione Fipe in corso di validità; – Avere almeno un allenatore Sthenathlon certificato con tesseramento valido per l’anno in corso e almeno un Kriterior certificato per poter organizzare Challenge (Sthenathlon Element a partire dal periodo autunnale) e Contest (Sthenahtlon Performance a partire dal 2024); L’Area di Functional Training delle strutture delle Società devono possedere adeguata attrezzatura in funzione delle differenti tipologie agonistiche che potranno essere chiamate ad organizzare: Per lo Sthenathlon Element: Kettlebell, Bilancieri, Dumbbell, Slam Ball, Med Ball, Box (di legno o altro materiale). Per lo Sthenathlon Performance (che include anche Element): Kettlebell, Bilancieri Bumper, Dumbbell, Med Ball, Box, Barre, Ring, Funi, Wall, Rower Concept2.