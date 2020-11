Iqoniq raddoppia nella Formula E: dopo DS TECHEETAH arriva la firma con ENVISION VIRGIN RACING

Iqoniq ha firmato una partnership pluriennale con Envision Virgin Racing. E’ il secondo team di “Formula E” (dopo la scuderia cinese DS TECHEETAH) ad unirsi alla digital company monegasca. La partnership offrirà ai fan un’ampia gamma di opportunità per i fan del team britannico (entrato nel campionato mondiale delle vetture elettriche nella stagione 2014), tra cui contenuti personalizzati, accesso dietro le quinte, premi esclusivi ed esperienze uniche in un’unica piattaforma.

Kazim Atilla Ceo di IQONIQ: “Questa partnership con Envision Virgin Racing è un altro esempio della nostra crescente presenza nel settore dei motorsports e non vediamo l’ora di supportare il team di proprietà di Virgin group, per sviluppare nuove azioni di fan engagement anche con i nuovi fan in tutto il mondo. Una volta lanciata l’app Iqoniq darà ai fan di Envision Virgin Racing un link diretto con i piloti del team (il neozelandese Nick Cassidy e l’olandese Robin Frijns) nel corso dell’intera stagione agonistica”.