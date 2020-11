Maglia celebrativa del Napoli in onore di Maradona. Richiamerà i colori e il design della divisa dell’Argentina

Il Napoli calcio ha scelto di celebrare il mito di Diego Armando Maradona, con una maglia speciale che ricorda i colori dell’Argentina. Verrà indossata stasera (alle ore 20:45) dall’undici di Gennaro Gattuso al San Paolo di Napoli nel match di campionato contro l’AS Roma.

Insieme a Kappa (sponsor tecnico), l’area marketing del Napoli ha pensato di disegnare una speciale maglia gioco che ricordasse Diego Maradona, la sua amata Argentina e il fortissimo legame con la gente di Napoli. “Insieme speravamo che Diego potesse vederla, si legge sul sito del Napoli, magari indossarla ed emozionarsi con noi. La presentazione del nuovo kit era già stata concordata per la 9ima giornata di campionato, in occasione del match SSC Napoli-Roma…La Kombat che sarà indossata stasera dai calciatori avrà un significato ancor maggiore rispetto a quanto ipotizzato inizialmente“.

Alessandro Formisano, head of operations della SSC Napoli, tramite il proprio profilo Twitter ha annunciato un’importante iniziativa: “In tutti gli stadi si stanno svolgendo celebrazioni per Diego Armando Maradona. Per la virtualizzazione degli spalti di Napoli abbiamo chiesto alla AS Roma di rinunciare allo spazio a loro riservato per dare più spazio a Diego. Ringrazio la Roma che ha dato il proprio ok…“.