Iqoniq nuovo sleeve sponsor di maglia del Crystal Palace in Premiership

Nuova sponsorship a firma Iqoniq (società specializzata in strategie digital e creazione di fans engagement platform), questa volta nella massima serie di calcio inglese. La realtà monegasca ha ufficializzato la partnership con il Crystal Palace, club della English Premier League (EPL).

Le “aquile” rossoblù scenderanno in campo con il logo della digital company sulla manica sinistra (sleeve sponsor) per l’intera stagione 2020/21. Oltre a ciò Iqoniq avrà garantite una serie di posizioni privilegiate all’interno dello stadio (a partire dal maxi screen) per aumentare la propria visibilità e notorietà di marca. E’ prevista anche la creazione di una fans engagement platform, con concorsi ed iniziative speciali per i supporter. Iqoniq è attualmente legata a 42 realtà sportive in diverse discipline (calcio, basket, Formula Uno, ecc.) ed è in trattativa con altre 150 player del mondo dello sport.

Fondata nel 2017, da un pool di manager israeliani, specializzati in tecnologia e strategie digital, punta a diventare, nei prossimi anni, il leader di mercato in tutta Europa.