Vbet nuovo official betting partner della Premier League armena

Vbet, operatore di giochi e scommesse online di proprietà di Betconstruct, ha siglato una partnership con la Premier League armena* (prima divisione di calcio). L’annuncio arriva dopo l’accordo sottoscritto, la scorsa settimana (dal bookie con base in Armenia), per diventare nuovo shorts sponsor dell’AS Monaco (club della Ligue1 transalpina). Nei prossimi due anni VBet sarà l’official betting partner della squadra monegasca.

L’ambasciatore di VBET è il campione del mondo e leggenda dell’AS Monaco Youri Djorkaeff (ha giocato anche nel PSG, e in Italia con la maglia dell’FC Inter).

Vbet (fa parte del network BetConstruct) è una società di gioco d’azzardo online internazionale con sede in Armenia. Fondata nel 2003 da Vigen e Vahe Badalyan, offre una piattaforma per scommesse sportive, casinò online, casinò live, poker, eSports e altri giochi online. Previste promozioni e concorsi dedicate esclusivamente alla fan base monegasca.