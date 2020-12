Iqoniq firma con Mahindra Racing (Formula E)

Mahindra Racing entra nella famiglia Iqoniq. La partnership pluriennale vedrà l’azienda monegasca diventare l’esclusiva piattaforma globale di coinvolgimento e fidelizzazione dei fan della scuderia motoristica indiana.

Lanciata nel primo trimestre del 2021, l’app Iqoniq consentirà ai fan di interagire con il team Mahindra Racing attraverso contenuti esclusivi destinata alla fan base.

Il founder Kazim Atilla: “Diamo il benvenuto a Mahindra Racing come nostro partner. Questo annuncio dimostra il nostro costante impegno per la Formula E. È una fase strategica per collaborare con il nostro primo brand indiano e non vediamo l’ora di affrontare ancora la prossima stagione“.

Il team è recentemente diventato il 1° team di Formula E a ricevere il rating “FIA Environmental Accreditation Three-Star“, a dimostrazione dell’eccellenza nelle pratiche di sostenibilità. Il Gruppo Mahindra mira a inserire mezzo milione di veicoli elettrici sulle strade indiane entro il 2025 e crede nel ruolo costante della Formula E come test per i futuri veicoli elettrici da corsa su strada e per le tecnologie di mobilità sostenibile.