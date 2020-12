Italia: le fasce del sorteggio delle qualificazioni Mondiali e la fase finale della Final Four

La “Final Four” della UEFA Nations League vedrà impegnate Italia, Francia, Spagna e Belgio – si giocherà dal 6 al 10 ottobre 2021 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano e allo ‘Juventus Stadium’ di Torino, con la UEFA che, domani, a Nyon sorteggerà gli accoppiamenti delle semifinali.

QATAR 2022 – Anche grazie ai risultati ottenuti in Nations League, l’Italia sarà tra le teste di serie al sorteggio per le qualificazioni mondiali in programma lunedì 7 dicembre a Zurigo. Reduci da una striscia di 22 risultati utili consecutivi (17 vittorie e 5 pareggi), gli Azzurri hanno risalito il Ranking FIFA tornando dopo quattro anni e mezzo nella top ten (6° posto tra le nazionali europee) e conquistando così il diritto di essere in prima fascia al sorteggio. Per poter disputare la Final Four di Nations League nell’ottobre 2021, l’Italia giocherà 8 gare di qualificazione anziché 10 e sarà quindi inserita in un gruppo da 5 squadre. Accederanno direttamente a Qatar 2022 le prime 10 classificate di ogni girone, mentre le ultime 3 qualificate arriveranno dai play off che coinvolgeranno le seconde classificate di ogni gruppo e le due migliori vincitrici dei gironi della Nations League rimaste fuori nei gironi di qualificazione

Le fasce del sorteggio delle qualificazioni Mondiali

Fascia 1: Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, ITALIA, Croazia, Danimarca, Germania, Paesi Bassi

Fascia 2: Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia, Romania

Fascia 3: Russia, Ungheria, Repubblica d’Irlanda, Repubblica Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia, Finlandia

Fascia 4: Bosnia Erzegovina, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia, Lussemburgo

Fascia 5: Armenia, Cipro, Isole Faroe, Azerbaigian, Estonia, Kosovo, Kazakistan, Lituania, Lettonia, Andorra

Fascia 6: Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibilterra, San Marino

(fonte: FIGC)