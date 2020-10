Inter-Milan, il derby infinito: sui social trionfano Zlatan e soci

(di Marco D’Avenia) – In piena era digitale e senza essere sugli spalti, i tifosi di FC Inter e AC Milan si sono riversati sui social prima, durante e dopo la partita per scambiarsi opinioni, commentare, interagire fra loro e, perché no, scambiarsi qualche sfottò. La partita è finita 1-2 per i rossoneri, che con la doppietta di Zlatan Ibrahimovic (ex d’eccezione) hanno superato l’esame cittadino e sono volati in testa alla classifica.

“Publicis Sport & Entertainment” (PSE), parte della “capability content” di “Publicis Groupe“, attraverso “Socialtools” (piattaforma per monitorare l’andamento su Facebook e Instagram), ha selezionato per il portale specializzata “Spot and Web” tutti gli aspetti più interessanti del derby più social di sempre. Innanzitutto i numeri complessivi: su Facebook i milanisti sono in leggero svantaggio.

La pagina ufficiale del Milan conta infatti una fanbase da 25,1 milioni di utenti, mentre quella dell’Inter 26,4. Per i nerazzurri molto ha contato la nuova strategia social (“NOT FOR EVERYONE”), che ha fatto guadagnare a Steven Zhang il 53,3% in più degli utenti rispetto al derby d’andata del 21 settembre 2019. Stesso discorso vale per Instagram, dove i nerazzurri hanno ampliato il proprio bacino d’utenza del 63,8% rispetto all’anno scorso, ma qui resta il Milan ad avere più follower: 8,7 milioni.

Il risultato della partita è andato a inficiare notevolmente l’interazione fra tifosi e società. Si nota infatti come il Milan abbia riscontrato il 53% di “sentiment” positivo, a fronte del 41%, negativo però, che si è riversato sulla pagina Facebook dell’Inter. Interessante vedere come i tifosi del “Biscione” siano di fatto spariti dai social: sui 12 post pubblicati dall’Inter durante il derby, ci sono state solo 265mila reactions, di cui 5.100 erano fortemente negativi.

Mentre sull’altra sponda il Milan, su 23 post, ha raccolto tutto l’entusiasmo dei propri supporters che hanno espresso 1 milione e 256mila reazioni, di cui più del 20% erano love. A rimarcare la poca partecipazione social del popolo nerazzurro c’è il dato delle condivisioni, che su Facebook si ferma a 3.400, mentre i tifosi del Milan hanno condiviso 78mila volte sulla propria bacheca i post ufficiali della propria squadra.

Anche su Instagram i dati pendono dalla parte del “Diavolo“, che con 24 post ha raccolto 5,7 milioni di likes, a fronte dei 7 pubblicati dall’Inter, che ha riscontrato solo 813mila cuori. Momento d’oro dunque per la squadra di Stefano Pioli che ieri, avendo pareggiato 3-3 a San Siro contro la Roma, si è portata a 13 punti in classifica, inseguita da Napoli e Sassuolo (seconde a -2), dall’Inter (-3), nonché dalla Juventus e dall’Atalanta, entrambe a -4.