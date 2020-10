Bologna e Deco Industrie insieme per la stagione 2020/21: l’azienda di Bagnacavallo tra gli sponsor dei rossoblù

(di Matteo Dionisi) – Il Bologna Football Club ha siglato un’intesa con la cooperativa Deco Industrie di Bagnacavallo – leader nella progettazione, produzione e confezionamento di prodotti alimentari, della cura della casa e della persona. Sulla manica della divisa ufficiale per la stagione 2020/21 comparirà il marchio Scala appartenente al gruppo ravennate.

Scala non sarà l’unico marchio di sponsorizzazione del Gruppo Deco Industrie, che affiancherà i rossoblù in questo campionato: infatti anche Loriana, azienda alimentare creata negli anni Settanta a Forlì che oggi sforna oltre 20 milioni di piadine all’anno, sarà presente per l’intero campionato sulle strutture a bordo campo e i led-wall dello stadio Dall’Ara.

Deco Industrie – nata nel 1951 nel settore della detergenza per poi ampliarsi nel 1995 al settore alimentare – nei cinque stabilimenti dislocati in Emilia-Romagna a Bagnacavallo e San Michele (Ravenna), Forlì, Bondeno (Ferrara) e Imola – progetta, realizza e confeziona detergenti per la cura della casa e della persona e prodotti da forno, dolci e salati.

“Da sempre Deco Industrie sostiene lo sport a livello locale, perché in esso rivede la stessa passione e dedizione che riponiamo nel nostro lavoro, incarnando entrambi, in maniera diversa, lo scopo di migliorare il benessere delle persone – afferma Francesco Canè, AD di Deco Industrie –. Quest’anno abbiamo voluto fortemente rafforzare questo impegno, associando la nostra realtà a quella del Bologna Fc perché nei rossoblù riconosciamo i nostri stessi ideali: siamo entrambi una realtà solida, ben radicata e riconosciuta nel territorio di riferimento”.