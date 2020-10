FROSINONE CALCIO: RINNOVATA LA PARTNERSHIP CON ADITERM

Lo stemma del Frosinone calcio, al debutto in questa stagione (2015/16) in serie A.

(di Daniele Caroleo) – L’accordo di partnership tra il Frosinone calcio e Aditerm, azienda italiana specializzata nel settore della diagnostica e della riabilitazione, è stato recentemente rinnovato.

Aditerm è un Centro Medico Polispecialistico della provincia di Frosinone e viene considerata una struttura leader ed un’eccellenza nel settore della Sanità, grazie alla strumentazione altamente innovativa e al personale qualificato che vi opera. Aditerm, di conseguenza, con questo rinnovata collaborazione con il club gialloblu, continuerà a far parte dello Staff Sanitario del Frosinone Calcio, unitamente ad altre strutture di primo livello, come Fisioterm, centro di riabilitazione fisioterapica, Cliniterm, laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche, e le Terme “Santa Maria Maddalena”. Tutte strutture, per altro, site nel frusinate, a conferma della particolare attenzione e della mission del Frosinone Calcio, rivolte alla valorizzazione delle eccellenze del territorio di appartenenza.

La collaborazione tra Aditerm ed il Frosinone calcio era stata ufficializzata agli inizi del 2018, ma in realtà il rapporto tra le parti è certamente più datato nel tempo. Tale partnership ha consentito la costituzione di una sorta di task-force composta dall’equipe medica del Frosinone e dalle altre figure professionali di cui si avvale la Aditerm, al fine di seguire, nella maniera migliore e più dettagliata possibile, ogni singolo trattamento medico al quale gli atleti del club devono sottoporsi.