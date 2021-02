INIZIA L’AVVENTURA DELLA eSERIE A TIM | FIFA21. L’EVENTO SARA’ PRODOTTO DA INFRONT

Appuntamento con il Draft powered by PlayStation4, il primo evento fisico della competizione, prodotto da Infront.

Prima sono state previste le qualificazioni di novembre e dicembre con migliaia di partecipanti, poi il combattutissimo Draft Showdown powered by PlayStation4, il palco su cui distinguersi e sfoggiare il proprio talento con il DualShock4 e gli scarpini virtuali per far colpo sulla squadra dei propri sogni.

Ora è il momento della verità: 32 giocatori, i migliori a emergere dalle fasi preliminari degli scorsi mesi; 1 posto per ognuno dei 17 team che a partire da marzo si sfideranno nella Regular Season, il torneo vero e proprio della eSerie A TIM | FIFA21. Il team che aprirà le danze sarà Parma Esports, a cui la prima scelta è stata assegnata tramite Lottery, seguito a ruota da Atalanta Esports, F.C. Crotone E-Sports e via via tutti gli altri.

È attraverso il Draft che i player che si sono maggiormente contraddistinti si ritaglieranno un ambito posto in formazione. Giocheranno fianco a fianco con i pro player ufficiali delle singole squadre, vivendo in prima persona le emozioni del punto di incontro tra calcio ed Esports, in compagnia di gamer professionisti, da cui apprendere i segreti e a cui poter dare il cambio, quando ce ne sarà l’occasione.

Il primo campionato Esports della Lega Serie A entra quindi nel vivo proprio con il Draft powered by PlayStation4, il primo evento della competizione, la cui produzione è gestita da Infront. Come per i draft degli sport reali, anche quello della eSerie A TIM | FIFA21 verrà trasmesso in diretta, per non perdere nemmeno un secondo dell’entusiasmo di tutti coloro che sono ad un passo da un’occasione unica. Sui canali ufficiali Twitch e YouTube della eSerie A TIM, sarà possibile scoprire la composizione definitiva dei team ufficiali che si sfideranno nel torneo, che vedrà 17 Team legati ai Club della Serie A TIM darsi battaglia negli stadi virtuali di FIFA21. Ad accompagnarli in questa avventura e ad annunciarne i nomi saranno il volto e la voce di Ludovica Pagani, che condurrà il live. L’appuntamento con il primo tassello della eSerie A TIM | FIFA21 è per il 2 febbraio, ore 11:00 trasmesso attraverso i canali ufficiali Twitch e Youtube della eSerie A TIM e disponibile anche sulla pagina Facebook ufficiale del Main Sponsor della competizione PlayStation4.