Tennis: Wimbledon rinnova l’accordo con Star India fino al 2023

(di Alessandro Presta) – Star India (emittente televisiva a pagamento indiana) ha ufficializzato il rinnovo per i diritti fino al 2023 di Wimbledon (il torneo di tennis del Grande Slam). L’accordo tra l’emittente e l’All England Lawn Tennis Club (AELTC) permette di continuare una partnership che esiste da oltre un decennio. Secondo quanto riporta il portale sportivo “Sportbusiness”, la competizione inglese verrà trasmessa da Star India sulla sua rete e tramite il suo servizio streaming OTT (Disney Plus Hotstar).

Il torneo, che si disputa ogni estate a Londra (in programma quest’anno dal 28 giugno all’11 luglio), è stato annullato nel 2020 a causa della pandemia Covid-19, non succedeva dalla Seconda Guerra Mondiale. L’ultima edizione disputata (quella del 2019) ha visto trionfare Novak Djokovic per la categoria maschile e Simona Halep per quella femminile.

L’intesa tra AELTC e Star India segue recenti trattative per la trasmissione di questa prestigiosa competizione in Nuova Zelanda (con Sky New Zealand) e Australia (con la rete in chiaro “Nine”). Entrambe le emittenti hanno siglato accordi pluriennali per assicurarsi lo spettacolo di Wimbledon.

Su “Sportbusiness” si possono leggere le parole di Sanjong Gupta (responsabile dello sport di Star India), il quale ha dichiarato che questa collaborazione permetterà all’emittente di confermare un portafoglio tennistico già ampio. Star India, infatti, ha già acquisito i diritti di trasmissione per il French Open (il Roland-Garros di Parigi) e gli US Open. L’accordo, inoltre, permette di rafforzare la loro posizione come principale rete per il tennis in India. A questo proposito, Mick Desmond (direttore commerciale e media di AELTC) ha voluto ribadire l’importanza per il torneo di avere un mercato ricco di appassionati a questo sport come l’India.

Oltre a Wimbledon, agli Us Open e al Roland Garros, Star India detiene una lista importante di eventi tennistici nel suo giro d’affari. Tra questi compare l’Ultimate Tennis Showdown, un campionato innovativo creato dall’allenatore francese Patrick Mouratoglou e giocato per la prima volta nel 2020. Lo scorso anno l’emittente indiana ha acquisito i diritti streaming per la competizione maschile e per l’evento inaugurale femminile.