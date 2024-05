L’MF Italian Legal & Tax Excellence 2024 va all’avv. Cesare Di Cintio (DCF Sport Legal)

L’avvocato Cesare Di Cintio (nella foto in primo piano) ha ricevuto il riconoscimento di #1 nella Practice Sport Law nel corso dell’evento MF Italian Legal & Tax Excellence, la serata dedicata agli avvocati e agli studi legali e tributari che si sono maggiormente distinti nel corso dell’ultimo anno. Il risultato è stato calcolato sulla base della ricerca elaborata da Milano Finanza in collaborazione con PBV Monitor e ha premiato l’operato dell’avvocato Di Cintio nell’ambito del diritto sportivo.

Il gala dinner, arricchito dalla presenza di diversi protagonisti del mondo della giurisprudenza, dell’economia e dell’editoria, ha avuto luogo lunedì 13 maggio a Milano, presso l’hotel Meliá. I protagonisti del premio saranno inoltre inclusi in Italian Legal Ranking, la directory digitale aggiornata, consultabile e personalizzabile online, dedicata alle principali competenze legali in Italia, su MilanoFinanza.it.

Cesare Di Cintio è il fondatore dello studio legale DCF Sport Legal (che ha sedi a Bergamo e, dal 2020, a Roma), specializzato in consulenza ed assistenza giuridico-sportiva a favore di atleti, dirigenti, società e federazioni sportive. Tra le diverse cariche ricoperte, Di Cintio è stato Commissario Straordinario della Lega del Ciclismo Professionistico da novembre 2022 ad aprile 2024. Lo studio DCF Sport Legal ha inoltre recentemente curato gli interessi del calciatore Manuel Locatelli nel rinnovo di contratto con la Juventus Football Club fino al giugno 2028, in un lavoro svolto in sinergia in sinergia con il team di agenti del giocatore, frutto di un progetto voluto dal giocatore per la sua tutela legale a 360° dentro e fuori dal campo.

Da anni lavora inoltre a stretto contatto principalmente con il mondo del calcio, assistendo alcuni tra i più importanti club del panorama nazionale e le varie Leghe sportive.

Cesare Di Cintio, avvocato e fondatore dello Studio DCF Sport Legal: “Ricevere questo riconoscimento è per me un motivo di grande orgoglio ed è una gioia che voglio condividere con tutti i colleghi e i collaboratori che da anni mi sostengono nel mio percorso. Vedere riconosciuto il proprio lavoro da un player autorevole come Class Editori rappresenta un ulteriore stimolo a continuare a dedicarmi con passione e dedizione alla professione che amo e che ho scelto, in un ambito dinamico e in continua evoluzione come il diritto sportivo”.