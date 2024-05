Atalanta in Coppa Italia e in Europa League con il marchio Paramount+

Domani i nerazzurri scenderanno in campo per giocare la finale di Coppa Italia (contro la Juventus FC) mentre il mercoledì successivo, il 22 maggio, saranno protagonisti a Dublino per la finale di UEFA Europa League.

Atalanta BC ha annunciato, che, in occasione di questi due importanti appuntamenti, sarà accompagnata dal marchio Paramount+ (già sponsor di maglia in questa stagione dell’FC Inter), il servizio premium di streaming di Paramount, il cui logo comparirà sulle maglie che la squadra indosserà sia a Roma (allo stadio Olimpico) che a Dublino.