Marketing: Socios.com sfrutta al massimo la finale di Coppa Italia 2024

In occasione della Finale di Coppa Italia-Frecciarossa tra Juventus e Atalanta (in programma domani all’Olimpico), Socios.com, in collaborazione con Lega Serie A, svilupperà due importanti iniziative a favore dei tifosi delle due squadre e dei tanti appassionati di calcio.

Per il terzo anno consecutivo, al termine della gara, premieremo sul terreno di gioco dello stadio “Olimpico” di Roma l’MVP powered by Socios.com, che verrà assegnato al miglior giocatore della sfida e, nei giorni successivi al match, gli utenti di Socios potranno aggiudicarsi i palloni dei gol della Finale attraverso l’app mobile e web app Socios.com.

A seguito di ogni gol apparirà sullo schermo televisivo, a livello globale per una copertura complessiva di 180 territori, un QR Code che rimanderà a tutte le informazioni relative alle tempistiche dell’asta di ogni singolo pallone.