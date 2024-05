Al via il progetto di “Vivo Azzurro Tv”. E’ la prima piattaforma OTT della FIGC

La Federcalcio ha lanciato oggi la sua tv. Si chiama “Vivo Azzurro Tv”. E’ una piattaforma OTT (Over The Top), con cui la Figc trasmetterà contenuti originali, partite a approfondimenti sulle Nazionali italiane di calcio. La tv in streaming si occuperà anche di argomenti cari alla federazione e spesso ignorati dal mainstream sportivo: il mondo giovanile, i progetti sociali, attività paralimpica, varie iniziative istituzionali, la formazione tecnica di giocatori e arbitri e l’educazione sportiva. “La creazione di ‘Vivo Azzurro TV’ permetterà veramente di vedere gli azzurri e il calcio paralimpico nello stesso palinsesto, i progetti valoriali per i giovani e il calcio femminile gli uni accanto all’altro, è questo il significato concreto della nostra mission che ora è visibile in un’unica piattaforma. Coltiviamo l’ambizione di rappresentare un modello di riferimento, non solo per il nostro mondo, ma anche per lo sport in generale” ha dichiarato il presidente della Federcalcio italiano.