INCASSI DA JERSEY SPONSOR IN EUROPA: IL Real MADRID DOMINA, JUVENTUS NONA

(di Leonardo Zermo) – Swiss Ramble, blog svizzero di football business, ha stilato una classifica delle migliori undici squadre europee per introiti dagli accordi di sponsorship sulle divise di questa stagione. La regina d’Europa è il Real Madrid che incassa 70 milioni dal main sponsor (Fly Emirates) e 110 milioni dallo sponsor tecnico (Adidas), per un totale di ben 180 milioni di euro. Seguono Manchester United e PSG. La prima italiana in classifica è la Juventus, al nono posto con un incasso complessivo di 101 milioni.

Swiss Ramble ha utilizzato i dati di cui è in possesso per pubblicare la classifica dei più alti ricavi dalle maglie dei club europei nella stagione 2020/2021. Come detto, al primo posto domina il Real Madrid con 180 milioni di euro di incassi. Al secondo posto vi è il Manchester United, che dagli accordi di sponsorship sulle maglie guadagna 157 milioni di euro annui, 72 milioni dal main sponsor (Chevrolet) e 85 milioni dallo sponsor tecnico (sempre Adidas). Sul gradino più basso del podio c’è il Paris Saint-Germain, che ha superato il Barcellona. I parigini incassano 60 milioni dallo sponsor ufficiale (Accor Live Limitless) e 80 milioni da Nike. Il Barcellona scende al quarto posto con 135 milioni complessivi di introiti dagli sponsor sulla divisa, cinque in meno rispetto ai vice-campioni d’Europa. I blaugrana avrebbero rinnovato la partnership con Rakuten, abbassando però il profitto da 55 milioni a 30 milioni, mentre dall’accordo con Nike ricava 105 milioni.

Più in basso vi sono Liverpool (Standard Chartered e Nike) e Manchester City (Etihad Airways e Puma) con 124 milioni di incassi, Chelsea (Three e Nike) e Arsenal (Fly Emirates e Adidas) con 113 milioni di introiti e la Juventus che guadagna 40/50 milioni dal main sponsor (Jeep) e 51 milioni dalla partnership con Adidas (oltre ai 6,5 milioni di euro stimati per Cygames, retro sponsor dei bianconeri). Bayern Monaco (Deutsche Telekom e Adidas) con 95 milioni e Tottenham (Aia e Nike) con 79 milioni di ricavato tra sponsor ufficiale e sponsor tecnico chiudono la classifica stilata da Swiss Ramble.