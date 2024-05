La Federciclismo presenta a Napoli le maglie olimpiche degli azzurri

La Federazione Ciclistica Italiana ha svelato a Napoli, presso il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, la maglia azzurra (prodotta dalla ditta Castelli), che verrà utilizzata per le Olimpiadi e Paralimpiadi Parigi 2024, alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e del presidente del CONI Giovanni Malagò (nella foto una immagine tratta dal sito Federciclismo.it).

Una maglia che in oltre 100 anni di storia è salita sul podio ben 113 volte (63 alle Olimpiadi e 50 alle Paralimpiadi), e che in questa edizione dei Giochi torna al classico colore azzurro dopo venti anni.

Presenti i massimi vertici della FCI, a cominciare dal presidente Cordiano Dagnoni e il vicepresidente Carmine Acquasanta, il general manager delle nazionali Roberto Amadio, il Segretario Generale Marcello Tolu, i tecnici Villa, Bennati, Sangalli, Velo e Addesi, oltre a numerosi presidenti di federazioni e il presidente della Lega Ciclismo Roberto Pella.

Il presidente del CONI Giovanni Malagò: “Sono onorato di partecipare a questa presentazione, la maglia azzurra è un valore che ci accomuna e ci rende orgogliosi, un segno distintivo della nostra tradizione vincente. Il ciclismo è un colosso della storia olimpica azzurra, è tra le prime tre discipline per numero di medaglie vinte, 63, e la seconda in assoluto per numero di ori. Numeri che sintetizzano l’eccellenza espressa dal movimento e le speranze che accompagnano la vigilia dei Giochi. Mi piace ricordare che la prima vittoria a cinque cerchi di sempre di questo fantastico sport risale al 1900, con Brusoni, proprio a Parigi. Una coincidenza che speriamo sia di buon auspicio per l’ormai prossima spedizione olimpica”

A fare gli onori di casa, per quanto riguarda la FCI, il presidente Cordiano Dagnoni: “La maglia azzurra è per le nostre nazionali una seconda pelle, in grado di moltiplicare le forze, spingendo sempre a dare il meglio. E’ anche un messaggio evidente dell’Italia nel mondo, la testimonianza concreta dei nostri valori e della nostra identità. Ne ero consapevole quando ho avuto l’onore di vestirla e lo percepisco anche adesso da dirigente, vedendo negli occhi dei nostri ragazzi l’orgoglio di indossarla.

Nelle foto, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente Cordiano Dagnoni e il presidente del CONI Giovanni Malagò (foto tratta dal sito web www.federciclismo.it).