Infront lancia due nuove attivazioni per la Frecciarossa Final Eight 2021

In occasione della manifestazione che si disputerà dall’11 al 14 febbraio, Infront, Official Advisor di LBA, ha ideato Fanwall e BracketChallenge, due attivazioni per coinvolgere tutti gli appassionati di basket

In occasione della Frecciarossa Final Eight 2021, Infront, Official Advisor di LBA, ha ideato due attivazioni per rendere sempre più coinvolgente la manifestazione e far partire il tifo prima del fischio di inizio. Sempre attenta al fan engagement e all’innovazione, Infront ha coinvolto due sponsor della manifestazione per offrire un’esperienza aggiuntiva al tifo della Frecciarossa Final Eight 2021 a tutti gli appassionati di basket.

Grazie alla collaborazione con American Express, da oggi fino tutti i tifosi possono inviare su fan.legabasket.it un breve video di esultanza che verrà trasmesso sul LED Fanwall a bordo campo dopo i canestri più spettacolari, facendo sentire tutta la passione per la propria squadra del cuore a pochi metri dal campo di gioco.

La seconda attivazione, BracketChallenge creata in collaborazione con ProAction, invita i tifosi a fare il proprio pronostico. Sempre collegandosi a fan.legabasket.it , ogni appassionato potrà ottenere punti indovinando chi passerà il turno, il margine di vittoria, il team che vincerà la competizione e l’mvp finale. Attivando il bonus ProAction per raddoppiare i punti di un match a scelta, si potranno sfidare i propri amici a fare meglio in classifica. Si ha tempo fino all’inizio del primo match, giovedì 11 febbraio ore 18, per cambiare il proprio pronostico e provare a vincere la #BracketChallenge della Frecciarossa Final Eight 2021.

Un terzo contenuto consultabile su fan.legabasket.it sarà la guida multimediale dedicata all’evento con i video delle squadre e sulla storia della Coppa Italia, interviste, fotogallery e illustrazioni grafiche per conoscere tutto sulle 8 squadre partecipanti all’evento. Al suo interno anche tutti i dati statistici dell’evento e la storia della manifestazione con i suoi record e i momenti memorabili.