OSSERVATORIO POLITICO DI REPUTATION SCIENCE. EFFETTO MARIO DRAGHI SUL WEB

Effetto Draghi anche sul web. Reputation Science ha monitorato le conversazioni online riferite a Mario Draghi, convocato alle 12 di mercoledì 3 febbraio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’ambito della crisi di governo. Nell’ultima settimana, con un picco tra la serata di martedì 2 e le prime ore di mercoledì 3 febbraio, l’ex presidente della Bce è stato menzionato sul web oltre 200 mila volte. Nelle ultime 24 ore, inoltre, il suo nome compare abbinato a quello del presidente Mattarella in oltre 35 mila contenuti online. Il mondo dei social ha accolto con frenesia la sua convocazione: per gli hashtag #Draghi e #DraghiPremier si contano infatti, rispettivamente, 72 mila e 7 mila risultati, frutto dell’attività social dell’ultima giornata.

Quali sono i tweet che hanno generato il maggior engagement? Tra i ‘cinguettii’ che nelle ultime 24 ore hanno ottenuto maggiori interazioni, al primo posto compare quello con il qualel’account ufficiale del Quirinale ha annunciato la convocazione di Mario Draghi (4.4 mila Retweet e 19.8 like). Al secondo posto la battuta del comico Luca Bizzarri: “Draghi non ha un profilo Twitter. È già qualcosa” ha scritto il comico genovese, ottenendo un migliaio di retweet e quasi 13 mila like. Al terzo posto la reazione di Carlo Cottarelli, anch’egli in passato incaricato di formare un nuovo governo; Cottarelli saluta con favore la convocazione di Draghi e scrive: “Un solo commento sugli eventi di questa sera: per fortuna che abbiamo un presidente come Mattarella. Non credo ci potesse essere una scelta migliore di Draghi per il nostro Paese”, generando mille retweet e 10 mila apprezzamenti. Saluta con favore la scelta di Mattarella anche l’ex direttore di Repubblica Mario Calabresi (“Al di là di tutti i ragionamenti, di chi ha vinto e chi ha perso, la sostanza è che nella situazione più difficile e drammatica che potessimo immaginare passiamo dalle mani di #Conte a quelle di #Draghi . Io vado a dormire sereno e voi? ha scritto), capace di ottenere 980 retweet e 8.7 mila like. Non poteva mancare la satira: “Dalle bimbe di Conte alle Drag Queen” è il commento dell’account Le Frasi di Osho (1.3 retweet e 7.4 mila like).