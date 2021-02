Qatar Airways  alla Coppa del Mondo per club FIFA 2020 come vettore aereo ufficiale del torneo

Qatar Airways si conferma compagnia aerea e partner ufficiale della Coppa del Mondo FIFA Club, che si terrà in Qatar per il 2° anno consecutivo (i campioni del calcio mondiale si sfideranno dal 4 all’11 febbraio 2021).

L’Education City Stadium e l’Ahmad Bin Ali Stadium ospiteranno le partite tra i club protagonisti del torneo, tra cui FC Bayern München (UEFA). Alla luce della pandemia COVID-19, la competizione sarà organizzata secondo le linee guida di sicurezza richieste dalla FIFA per tutelarea la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti. Inoltre, per garantire un’esperienza di viaggio sicura, il team dell’Hamad International Airport sta fornendo un piano operativo, su misura, per gli arrivi e le partenze delle squadre.

L’AD di Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha affermato: “Mentre ci avviciniamo all’inizio della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™, siamo lieti di essere nuovamente la compagnia aerea ufficiale della Coppa del Mondo per Club FIFA Qatar 2020™, che riunisce le migliori squadre di ogni continente in Qatar. Come vettore nazionale dello Stato del Qatar, non vediamo l’ora di accogliere i campioni, e sostenere un messaggio di unione tra tutti i tifosi del mondo“.

Oltre a essere il partner ufficiale di FIFA, la famiglia calcistica di Qatar Airways comprende AS Roma, Al Sadd SC, Boca Juniors, FC Bayern München, K.A.S. Eupen e Paris Saint-Germain.

Nel novembre 2020, Qatar Airways ha presentato un Boeing 777 dipinto con la livrea della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™, per celebrare i due anni mancanti al calcio d’inizio del torneo, il 21 novembre 2022. L’aereo presenta il marchio distintivo FIFA World Cup Qatar 2022™ ed è stato dipinto a mano per commemorare la partnership della compagnia con FIFA. Altri aerei della flotta di Qatar Airways avranno la livrea FIFA World Cup Qatar 2022™ e solcheranno i cieli verso le destinazioni del network della compagnia.

Qatar Airways opera attualmente più di 800 voli settimanali verso oltre 120 destinazioni in tutto il mondo. Entro la fine di marzo 2021, Qatar Airways prevede di ricostruire il suo network verso oltre 130 destinazioni, con molte città che saranno servite con una forte programmazione di frequenze giornaliere o più.