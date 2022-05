In aumento i ricavi della Premier League tra Asia e Pacifico

(di Antonio Spina) – Dopo la pandemia la English Premier League (EPL), il campionato di calcio più ricco al mondo, è ritornato a registrare livelli record alla voce entrate. Al centro i diritti tv, sponsorship, oltre a politiche lungimiranti capaci di generare ricavi aggiuntivi ed innescare strategie di fan engagement a livello globale. Tra i mercati di maggior interesse c’è soprattutto quello asiatico.

Uno studio condotto dalla società di consulenza e ricerca Media Partners Asia (MPA) ha analizzato l’andamento dei ricavi provenienti da diritti televisivi della competizione nella regione Asia-Pacifico (APAC), escludendo la Cina dall’indagine.

I dati raccolti rivelano come l’APAC vedrà i propri ricavi sportivi, televisivi e online, crescere nella misura del 6% nei prossimi cinque anni, fino a 8,5 miliardi.Per il 2021/22, la crescita e la ripresa delle entrate era stata guidata da Australia, Cina, India, Corea, Indonesia e Thailandia, con i mercati australiani, cinesi, indiani e giapponesi che contribuiranno a più dell’82% delle entrate nel 2022, salendo fino all’83% entro il 2026.Il valore dei diritti della Premier League per l’APAC è cresciuto del 10%, fino a 1,2 miliardi di dollari, guidato da aumenti in Australia, Nuova Zelanda, Indonesia, Giappone, Corea e Thailandia.

Vivek Couto, direttore esecutivo dell’MPA, ha dichiarato: “Lo sport rimane vitale in Asia-Pacifico come arma tattica per costruire il marchio e la quota di mercato e, in alcuni casi, il potere dei prezzi. Tuttavia i diritti premium tier one rimangono generalmente in perdita o in pareggio, specialmente nel caso di proprietà di calcio e cricket.La portata della TV e i ricavi cresceranno comunque a un tasso robusto nei mercati su larga scala come l’India, che è emersa come il secondo più grande mercato sportivo televisivo durante la pandemia, dopo il Giappone.

Nel frattempo, la rapida crescita della distribuzione video online ha incrementato i diritti e i ricavi sportivi attraverso le finestre SVOD e freemium, soprattutto in mercati come Australia, India, Indonesia e Corea.L’economia dello streaming sportivo pure play rimane impegnativa; le piattaforme integrate di intrattenimento e sport rimangono su un percorso più forte, mentre i bundle TV e streaming continueranno a giocare un ruolo importante nello sbloccare il valore dello sport.”