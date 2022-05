Nazionale francese: svelato il dossier dei diritti tv dei “Bleus”

(di Nicola Mandaglio) – Fine della suspense sul dossier diritti tv per la squadra di calcio francese: i gironi TF1 e M6 condivideranno la trasmissione delle partite dei Blues durante la prossima Nations League, oltre alla trasmissione di Euro-2024.

In totale, il gruppo TF1, che dispone di 5 canali in chiaro tra cui TF1, TMC e TFX, trasmetterà tre delle prossime sei partite della squadra francese nella Società delle Nazioni 2022. L’accordo prevede anche la trasmissione condivisa “dei 25 manifesti più belli” di Euro-2024. “Il gruppo TF1 acquisisce dalla UEFA i diritti delle partite della squadra francese per la prossima Nations League ed Euro2024, ed estende la sua storica partnership con i Blues”, annuncia il comunicato stampa del gruppo.

TF1 specifica, inoltre, che “avrà accesso privilegiato alla squadra francese, ai suoi giocatori e al suo allenatore”.

Da parte sua, il gruppo M6 prevede di trasmettere in chiaro e per intero “la metà delle partite della squadra di calcio francese durante la Nations League 2022-23”. In caso di qualificazione dei Blues, vincitori dell’edizione 2020-21 della Società delle Nazioni, il girone prevede di mandare in onda la semifinale della competizione, la finale o la piccola finale.

Trasmetterà anche “metà delle partite in chiaro” del prossimo Europeo che si svolgerà dal 14 giugno al 14 luglio 2024 in Germania.

Detenuti fino a marzo da TF1 e M6, che sono in fase di fusione, i diritti TV della squadra di calcio francese hanno lottato per attirare un mercato limitato e poco incline a svaligiare nonostante una squadra incoronata alla Coupe du world 2018 e portata avanti da headliner come Karim Benzema o Kylian Mbappé.