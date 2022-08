In arrivo in Italia i Mondiali di Pentathlon U17 e U19 (4-11 settembre)

(di Marco Mazzi) – Il prossimo 4 settembre inizieranno a Lignano Sabbiadoro i Mondiali di Pentathlon Moderno U17 ed U19. Uno sport per definizione multidisciplinare (scherma, nuoto, equitazione, corsa e tiro a segno), che ha visto, di recente, proprio l’Italia vincere il titolo iridato nella categorie donne (grazie alle performance dell’azzurra Elena Micheli).

Un nuovo grande evento in Italia, presso il “Villaggio Bella Italia” di Lignano Sabbiadoro (comune posto sull’Alto Adriatico, al confine con il Veneto, da sempre meta turistica di alto livello), che, insieme a questa disciplina sportiva, permetterà al Friuli-Venezia Giulia di promuovere il brand regionale in tutto il mondo (oltre che a livello nazionale).

Quanto una sport, un evento sportivo possono aiutare un territorio a promuovere il turismo e la propria cultura? Dal 4 all’11 settembre pertanto sarà possibile sia poter assistere alle gare di pentathlon moderno (uno degli sport più antichi se si fa riferimento ai valori olimpici), che poter trascorrere, in una cornice suggestiva (come Lignano Sabbiadoro), gli ultimi giorni dell’estate, nel mese di settembre. Al centro di questo progetto il concetto di Sport e Turismo, da sempre binomio perfetto per la valorizzazione del territorio.

Ancora una volta, la Tre Emme Sport si presenta protagonista al fianco della Federazione Italiana Pentathlon (FIPM). Ha contribuito, infatti, alla preparazione del bidding di candidatura analizzato dall’UIPM (la Federazione mondiale di pentathlon moderno), riuscendo a superare altri Paesi di assoluto valore (soprattutto in ambito organizzativo).

Professionalità, storicità, eccellenza turistica e culturale hanno fatto la differenza permettendo alla Federazione italiana in esame (guidata dal Presidente Fabrizio Bittner) di conquistare il diritto ad organizzare la manifestazione.