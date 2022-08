Scintille Montesanto nuovo sleeve sponsor del Cosenza Calcio (Serie B)

Scintille Montesanto è un nuovo sponsor del Cosenza Calcio. Il marchio dell’azienda sarà sulla manica delle divise home & away della prima squadra per tutta la stagione 2022/23.

“Siamo orgogliosi di far parte della grande famiglia del Cosenza calcio (Serie B). Fin da piccolo il mio cuore é rossoblù – ha dichiarato l’imprenditore Sergio Mazzuca – Il senso di appartenenza alla propria città, per la mia famiglia e per la nostra azienda Scintille, é di fondamentale importanza”. Mazzuca guida, da oltre 30 ann,i una delle gioiellerie più grandi del Sud Italia.

Ottimo partner dei big player del settore della gioielleria internazionale, si avvale di un team di circa 80 persone nei suoi due punti vendita di Cosenza, San Marco Argentano.