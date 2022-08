AC Milan annuncia la partnership con Athletic Club Momento

Il club campione d’Italia e la casa d’aste calcistica digitale daranno ai tifosi l’opportunità di acquistare le maglie indossate dai calciatori rossoneri, destinando una parte del ricavato ai progetti di Fondazione Milan

Il collezionismo di cimeli calcistici non è mai stato così rilevante come al giorno d’oggi, con un valore stimato in 4,14 miliardi di dollari a livello globale. Athletic Club Momento si unisce ora ad AC Milan per innovare ulteriormente questo settore, reinventando la tradizionale casa d’aste grazie a Momento Market, app mobile disponibile su iOS e Android.

A partire da questo weekend, quando il Milan ospiterà il Bologna a San Siro, i tifosi che scaricheranno l’app Momento Market avranno l’opportunità di piazzare offerte durante le partite per potersi aggiudicare le maglie indossate dai calciatori rossoneri. Le aste si apriranno al calcio d’inizio delle partite e si concluderanno oltre il triplice fischio.

Una parte del ricavato delle aste sarà destinato a supporto di “Fondazione Milan”, che da anni si impegna a diffondere i valori dello sport sostenendo bambini e ragazzi nella pratica sportiva in Italia e nel mondo. Attraverso progetti concreti, la onlus rossonera genera infatti un impatto positivo nella comunità utilizzando lo sport come mezzo di inclusione e autorealizzazione per giovani con disabilità o a rischio emarginazione sociale.

“Siamo entusiasti di poter collaborare con i Campioni d’Italia per portare Momento Market ad una delle fan base più grandi e leggendarie del mondo” – ha dichiarato John Brennan, Fondatore e CEO di AC Momento – “Ho guardato tantissime partite del Milan la scorsa stagione mentre lottava per il titolo, pensando quanto sarebbe stato fantastico dare l’opportunità ai tifosi di portarsi a casa un pezzo di storia. Per far nascere questa partnership è servita tanta creatività da ambo le parti e sono grato a tutto il team Milan per il loro spirito innovativo.”

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha aggiunto: “Attraverso questa licensing partnership con AC Momento, il Club continua ad intercettare nuovi trend e nuove tecnologie digitali per raggiungere, coinvolgere ed emozionare sempre più gli oltre 500 milioni di fan rossoneri in tutto il mondo, permettendo loro di supportare contestualmente cause sociali che da sempre costituiscono il bagaglio valoriale, l’identità e la visione di questo Club”.

Ogni maglia presente sull’app Momento Market verrà accompagnata da un Certificato Digitale di Autenticità (dCOA), contenente un’immagine ad alta risoluzione della maglia in questione e informazioni sulla partita in cui è stata indossata. Ciascun certificato digitale contiene un identificatore unico che compare anche sull’etichetta di autenticazione presente su ogni maglia. In passato, il Certificato di Autenticità consisteva in un foglio di carta che i vincitori dell’asta ricevevano insieme all’oggetto vinto. AC Momento crede che il Certificato Digitale di Autenticità (dCOA) migliori l’esperienza dell’utente nella gestione online della loro collezione, permettendo di condividere più facilmente i nuovi ‘Momentos’ sui social media con amici e follower.

Le operazioni di AC Momento vengono condotte in depositi sicuri presenti in tutta Europa, dove le maglie vengono autenticate, fotografate e protette insieme a oggetti d’arte dal valore di centinaia di milioni di dollari. AC Momento ottiene le maglie indossate in partita direttamente dagli spogliatoi dei club partner, rendendone sicura la provenienza e documentando scupolosamente le varie tappe di custodia.

I tifosi che si aggiudicheranno una maglia sull’app Momento Market riceveranno subito il Certificato Digitale di Autenticità sul loro account e avranno l’opportunità di decidere se ricevere la maglia direttamente a casa da uno dei depositi di AC Momento o se lasciare la maglia nel deposito in tutta sicurezza.